كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| نظرة على أكبر صالة للسيارات الفاخرة في دبي

دبي هي موطن لمجموعة كبيرة من وكلاء السيارات الفاخرة، وإحداها هي صالة VIP Motors UAE، وقد توجه مدون على يوتيوب مؤخرًا إلى هناك للتعرف على التشكيلة الرائعة للسيارات المعروضة للبيع حاليًا.

وتضم صالة البيع سيارتين من طراز بوغاتي فيرون تبحثان عن مالك جديد. وليس هذا هو الجزء الأكثر إثارة للإعجاب، حيث يوجد أيضًا ثلاثة سيارات بورش 918 سبايدرز وسيارة ماكلارين بي 1 كاربون نادرة بشكل استثنائي.

لم ننته بعد، حيث يوجد أيضًا ما لا يقل عن ثلاث سيارات من طراز لامبورغيني أفينتادور، وأربعة سيارات فيراري 812 سوبر فاست، وسيارتان من طراز مرسيدس بنز إس إل آر مكلارينز، وستشاهد أيضاً LaFerrari واحدة في هذا الفيديو الذي نشره المدون على يوتيوب. بالإضافة إلى العديد من السيارات الفاخرة الأخرى، بحسب موقع carscoops.

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