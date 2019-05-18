كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| كيف يتم إعداد 2500 وجبة إفطار في دبي؟
تقوم العديد من الجمعيات والمؤسسات والهيئات الخيرية وحتى الأفراد خلال شهر رمضان المبارك بإطلاق مجموعة من المبادرات التي تساعد على توفير وجبات الإفطار لعدد كبير من الصائمين.
ومن بين هذه المؤسسات مركز دبي الثقافي لمسلمي كيرالا، الذي يقوم فيه مجموعة من المتطوعين بتحضير أكثير من 2500 وجبة إفطار، بحسب صحيفة “غلف نيوز”.
وبعد ساعات من العمل ينهي المتطوعون صيامهم على تناول التمر والماء، ويتناولون وجبة كاملة فقط عند الانتهاء من تنظيف المنطقة بحلول الساعة 8 مساءً.
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