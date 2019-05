كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لماذا تتجه مطاعم دبي إلى مياه الصنابير المفلترة؟

مع وجود طاولات مصنوعة من الخشب القديم والمقاعد المغطاة بجلد الإبل غير المصبوغ كيميائيًا، فمن الطبيعي أن تواجه شركة Baker & Spice مشكلة مع زجاجات المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

لقد مرت خمس سنوات منذ أن بدأت سلسلة مطاعم دبي الشعبية في تقديم المياه المصفاة للعملاء مجاناً بدلاً من العبوات البلاستيكية.

ويقول أندريه غيرشيل، المدير العام للشركة: “كانت علامة بيكر آند سبايس مرتبطة دائمًا بالاستدامة”.

وعلى الرغم من أن تقديم مياه الصنبور المجانية في المطاعم والمقاهي يعد من الممارسات المعتادة في العديد من أنحاء العالم الأخرى، إلا أنه لا يزال نادراً في دولة الإمارات. ومع ذلك، تتزايد إدارة التفكير المتقدم في منافذ دبي، مثل بيكر آند سبايس، عبر مطعمهما الجديد كيزميت في أوبرا دبي، وتوم أند سيرج في القوز، وذا دايلي في روف للرعاية الصحية، ومايوكوم في الوصل مول.

ويقلل القيام بذلك من تأثير عبوات البلاستيك المهملة على البيئة ويأخذ في الاعتبار صحة العملاء، ويحولهم عن المواد الكيميائية المدمرة في البلاستيك التي يمكن أن تتسرب إلى داخل الماء. وهذا يعني أن بإمكان المطاعم أيضًا تخطي تكاليف الخدمات اللوجستية وحساب طلب وتخزين جميع هذه العبوات، بحسب صحيفة “ذا ناشيونال”.

ومن منظور الأعمال التجارية، من المفهوم أن يخشى المالكون والمشغلون من خسارة الإيرادات في مبيعات المياه. ولكن كما وجد أولئك الذين قاموا بالتبديل، يمكن أن يعود ذلك بالنفع عليهم بشكل إيجابي”.

يقول السيد غيرشيل: “ما يحدث في النهاية هو أن الناس ينفقون المزيد من المال على العصير أو القهوة أو شراء أي عنصر إضافي. حيث يشجع الخصم المتوقع إنفاق العملاء. “

رامي فاروق هو فنان إماراتي وصاحب منفذين للطعام في البرشاء ساوث والسركال أفنيو، ويقدم كلا المنفذين مياهاً مجانية، مأخوذة من عبوات بلاستيكية سعة 5 غالون.

Advertisements

يقول السيد فاروق: “لقد اعتقدنا أنها كانت لفتة لطيفة من حسن الضيافة. وبالطبع التخفيف في نفس الوقت من استخدام العبوات البلاستيكية.”

وتمشياً مع التزامها بتوفير المصادر محلياً، تقدم شركة Baker & Spice المياه في زجاجات زجاجية متميزة، لتشجيع الناس على شرب المياه المصفاة المجانية.

يقول السيد غيرشيل، إنه كان هناك بعض المقاومة من أشخاص اعتقدوا أن المياه المفلترة لا يمكن أن تكون بنفس جودة المياه المعبأة في زجاجات.

وتستخدم شركة Baker & Spice أنظمة الترشيح من Liquid of Life، وهي شركة تعمل في دبي منذ 10 أعوام، حيث قامت بتركيب وحدات في 1500 وحدة سكنية و 120 مكتبًا ومطعماً، بما في ذلك The Hundred Wellness Centre و The One Cafe.

وتعتقد تاتيانا أنتونيلي أبيلا، مؤسِّسة ومديرة إدارة مؤسسة Goumbook الاجتماعية، أن المياه المجانية على الطاولة على وشك أن تصبح هي القاعدة في المطاعم.

وتقول السيدة أبيلا: “سيكون لدى الناس دائماً خيار طلب المياه المعدنية أو المياه المعبأة في عبوات بلاستيكية. ولكن كترحيب أول أو مقاربة أولى، ستقدم المزيد والمزيد من المطاعم المياه المفلترة.”