الامارات | بلدية دبي تلزم المؤسسات الغذائية بكتابة السعرات الحرارية على الوجبات المقدمة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تلزم المؤسسات الغذائية بكتابة السعرات الحرارية على الوجبات المقدمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألزمت بلدية دبي المؤسسات الغذائية العاملة بالإمارة ببيان السعرات الحرارية على قائمة كل الأغذية المقدمة في كافة المؤسسات التي تقدم الوجبات المحضرة في دبي.

وقالت البلدية في بيان صحافي اليوم، انها اصدت تعميم بذلك، ضمن جهودها الرامية لتعزيز التوعية بالقيمة التغذوية للوجبات التي يتناولها المستهلكون، وإلى تمكينهم من التعرف على المعلومات الخاصة بالأطعمة، لتكون أول جهة محلية تطبق ذلك.

وأكد مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري أن بيان السعرات الحرارية على قائمة الأصناف الغذائية يدخل ضمن جهود البلدية لحياة صحية أفضل، مشيرا الي ان تلك الجهود متوافقة مع الأجندة الوطنية للتغذية 2017 – 2021.

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وأشار الي ان مبادرة بلدية دبي لإلزام المؤسسات باتباع الشفافية الكاملة في توضيح السعرات الحرارية على كل الأغذية، لإعطاء المستهلكين إمكانية اختيار الأغذية التي تناسب وضعهم الصحي، كما تعتبر هذه المبادرة من المشاريع المبتكرة لبلدية دبي حيث تعمل الدائرة من خلالها على تشجيع المطاعم لتوفير وجبات صحية وشهية للمستهلكين تحقيقاً لرؤية بلدية دبي في تطوير مدينة سعيدة ومستدامة.

وقال إن هذه المبادرة تأتي مع تزايد سرعة نمط الحياة، حيث يلجأ المستهلكون إلى خيارات غذائية غير صحية لسهولة الحصول عليها. لذا حرصت البلدية على تشجيع المؤسسات الغذائية لتوفير وجبات متوازنة وصحية، وذلك لتعزيز صحة المجتمع ومساهمة منها في حمايته من الأمراض التي قد تسببها الوجبات غير الصحية.

ووفقا للتعميم الصادر فإن المهلة الأولى ستكون للمطاعم والكافتريات والمقاهي ذات الأفرع التي تزيد عن 5 أفرع مع بداية نوفمبر، أما المرحلة الثانية ستشمل المطاعم ومؤسسات التموين الغذائي والفنادق. فسيكون التطبيق في يناير 2020.