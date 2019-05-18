الاعاقة قدر ... ولكن الارادة قرار .









أمل العامري-جدة

تحت شعار ( الإعاقة قدر ... ولكن الإرادة قرار ) دعا سعادة الشيخ ابراهيم دشيشة

أطفال مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة مع أسرهم لتناول طعام السحور في أحد الفنادق العالمية بجدة تكريما لهم لقوة الارادة التي يتمتعون بها حيث تجاوزوا صعوبات الاعاقة وواصلوا الحياة بكل عزيمة وإصرار وحماس حتى نافسوا غير المعوقين في مختلف المجالات العلمية والرياضية والفنية ، حيث أثبت أطفال المركز مقدرتهم الفائقة في التغلب على الصعوبات التي تواجه حياتهم وبرعوا في العديد من المجالات المختلفة

وخلال الحفل اجتمعت الزينة والحلوى وضحكات الأطفال بالألعاب والألوان وفوانيس رمضان

وذكر مدير المركز الدكتور/ زهير عبد الرحيم ميمني أن شهر رمضان المبارك لهذا العام شهد إطلاق حملة ( الإعاقة قدر .... ولكن الإنسانية قرار ) لتوعية المجتمع بالاعاقة وأسبابها وطرق الوقاية منها بالإضافة الى ابراز جهود مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة لدوره الكبير في رعاية وتأهيل هذه الفئة المميزة من المجتمع حيث يتلقى أكثر من 509 طفل وطفلة سنويا الخدمات التأهيلية في أقسام العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والنطق والتخاطب وعلل الكلام بالإضافة الي ورش الجبائر الطبية والمسابح المسخنة والأنشطة المختلفة مثل برنامج الهيبوثيرابي وهو جلسات العلاج الطبيعي من خلال ركوب الخيل ، وبرنامج البدلة الفضائية الثيرا سوت ، بالإضافة الي الخدمات التعليمية من خلال 10 فصول مجهزة تقنيا بأحدث ألواح الدراسة والمناهج المتخصصة والمعلمات القديرات المتخصصات في التعليم للأطفال ذوي الإعاقة بالإضافة الى العديد من الأنشطة التعليمية والترفيهية والرحلات العلمية والترفيهية.

وسيكون خلال هذه الحملة إبراز لقصص نجاح للعديد من الأطفال الذين تجاوزوا الصعوبات في حياتهم وأصبحوا من الأبطال في الرياضة أو التعليم أو الأنشطة الأخرى في مختلف نواحي الحياة.

كما شكر د/ زهير ميمني أهالي الأطفال والعاملين بالمركز ورجال الأعمال وفي مقدمتهم سعادة الشيخ ابراهيم دشيشة

للدعم المستمر لإبناء المركز وتهنئتهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعياُ ان يتقبل الله صيامهم وقيامهم وصالح اعمالهم بالخير وان يعيده علينا وعليكم بالبركات".

Advertisements

والجدير بالذكر ان الشيخ ابراهيم دشيشة قد تبرع سابقا بمكافأة مقدارها خمسمائة ألف ريال لاعضاء المنتخب السعودي للمعوقين الذي فاز ببطولة العالم في كرة القدم للمرة الثالثة في عام ٢٠١٤م

علما بأنه يمكن دعم المركز من خلال إرسال رقم 12 الي رقم 5050 من خلال أي مشغل لخدمات الاتصالات مثل موبايلي – إتصالات – زين ، وهو ما يدعم نفقات تشغيل المركز التي تجاوزت 12 مليون ريال سنويا وتقدم جميع الخدمات مجانا لجميع أبناء المركز.