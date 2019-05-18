"مجالس الداخلية": الإمارات ضمن التنافسية الدولية في الأمان

أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت ثالثة حلقات مجالس وزارة الداخلية في دورتها الثامنة، أمس الأول موضوع آفة الإرهاب ضمن مواضيع «الأخوة الإنسانية» شعار المجالس لهذا العام 2019، مؤكدة أن الإمارات على سلم التنافسية الدولية في الأمن والأمان، حيث عقدت 9 مجالس توزعت على إمارات الدولة، ناقشت ثمانية منها الموضوع الرئيس، فيما خُصص مجلس نسائي في رأس الخيمة للحديث حول المرأة والطفل «النموذج الإماراتي».

وتناولت المجالس التي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بالوزارة، وبالتنسيق مع القيادات العامة للشرطة بالدولة والإدارات الشرطية، سبل تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والوسائل الفاعلة في تحصين النشء والشباب ضد الأفكار المتطرفة وماهية الإرهاب ومدى خطورته، ودور الإمارات الإقليمي والعالمي في مكافحة هذه الآفة العابرة للقارات.

مجلس فلج هزاع: مكافحة الإرهاب

وتناول مجلس وزارة الداخلية الذي استضافه في العين مجلس «فلج هزاع» التابع لمكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، وأداره الإعلامي راشد النعيمي محاور نقاش اليوم حول مكافحة الإرهاب مجتمعياً وإعلامياً وأهمية الاستفادة من التقنيات الصاعدة في محاربته وأهم النتائج المترتبة على انتشار الإرهاب في المجتمعات.

وتحدث كل من حميد بن دلموج الظاهري، وغانم الحساني، ومبارك سرور الظاهري في المجلس عن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع والحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحققت في ظل القيادة الحكيمة.

وتطرق خليفة مبارك الظاهري إلى وثيقة الأخوة الإنسانية والحوار بين الشرق والغرب بحضور الإمام الأكبر والبابا فرنسيس، وحيث نصت هذه الوثيقة على حماية دور العبادة وحقوق الأطفال للعيش بأمن وسلام، وقال إن العالم يشهد تطور آفة الإرهاب الأمر الذي يتطلب من جميع الدول التصدي لهذه الآفة، مؤكداً ضرورة تعزيز ثقافة الحوار والتسامح والعيش المشترك بين الشعوب وترتيب البيت الداخلي ضد الإرهاب وقبول الآخر.

مجلس دبيواستضاف مجلس وزارة الداخلية في دبي معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وأداره الإعلامي العربي سليمان الهتلان.

وتحدث في المجلس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، والقس ثيؤدور يوسف من الكنيسة القبطية في دبي، والدكتور يوسف حميتو من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ومدير البحوث بمركز الموطأ، ومحمد خالد القاسمي من برنامج خبراء الإمارات قطاع الشؤون الأمنية، والرائد الدكتور سعود الخالدي من القيادة العامة لشرطة دبي وعدد من كبار المسؤولين ورجال الدين، ورجال الإعلام. مجلس رأس الخيمةوتناول مجلس وزارة الداخلية الذي استضافه في رأس الخيمة سعيد محمد الظهوري وأداره الإعلامي أيمن مصبح أفضل السبل المجتمعية لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب. وأوصى المجلس بتعزيز دور متابعة الأسرة للأبناء وأهمية تضافر جهود المؤسسات كافة في القطاعين العام والخاص بتعزيز جهود الدولة التوعوية في هذه المجالات وفي مجالات نشر الثقافة الوطنية الأصيلة في نفوس النشء.

كما أوصى بإطلاق حملات إعلامية عبر وسائل الإعلام والتواصل لتعزيز التوعية الأمنية في المجتمع، ونشر أبعاد الأضرار التي يخلفها الإرهاب، وتكثيف محاضرات التوعية على الطلبة والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وتربية النشء على القيم الإسلامية الوسطية بعيداً عن التشدد والتطرف، وتكريس القيم الوطنية.

مجلس الفجيرة

وتناول مجلس وزارة الداخلية - الذي استضافه في الفجيرة «مجلس أوحلة المجتمعي» وأداره الإعلامي رائد الشايب- موضوع الإرهاب ضمن محاور النقاش المطروحة.

مجلس عجمان النسائي

وناقش مجلس وزارة الداخلية الذي استضافته موزة خليفة الكتبي في عجمان، وأدارته الإعلامية علياء الفلاسي دور الأسرة والمجتمع في تنشئة جيل قادر على مواجهة التحديات والتطرف والإرهاب بكافة أنواعه.

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مجلس الشارقة: جهود خيرة للدولة

استضاف مجلس وزارة الداخلية في الشارقة مجلس الخالدية وأداره الإعلامي عبدالله المطوع حيث تناول المتحدثون الجهود التي وضعت الإمارات على سلم التنافسية الدولية في مجالات الأمن والأمان.

وتدارس المجتمعون أفضل السبل من قبل المجتمع في تدعيم جهود الجهات الحكومية في سعيها لمحاربة الإرهاب هذه الآفة التي تضرب عالمياً وتعد من الجرائم اللا إنسانية وعابرة للقارات.

مجلس عجمان: وطن آمن مستقر

استضاف في عجمان حلقة مجالس وزارة الداخلية صالح المطروشي وأداره الإعلامي الدكتور علي سنجل حول موضوع «آفة الإرهاب» وآثاره السلبية ودور المجتمع في التصدي له. وتطرق المتحدثون إلى أهم ما يميز دولة الإمارات في أمنها واستقرارها، وجهود التنمية التي تحتاج إلى كل القوى المجتمعية لتعزيز نجاحات الدولة ومسيرتها المظفرة، داعين كافة فئات المجتمع خاصة الأسرة للاستفادة من هذه الجهود وتعزيزها من خلال تنشئة الأبناء وتقديم كافة أشكال المساعدة لهم ليسهموا في بناء وطن آمن مستقر.

مجلس أم القيوين: تحقيق السلم

تطرق المتحدثون في مجلس وزارة الداخلية الذي استضافه في أم القيوين عبدالله راشد هلال وأداره الإعلامي محمد عيسى الكشف عن جهود دولة الإمارات في تحقيق السلم الإقليمي. وتحدث في المجلس اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، وعتيق عبدالرحمن العتيق الوكيل المساعد السابق بوزارة الاقتصاد، والمقدم الدكتور سيف سالم زيد مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة أم القيوين، والمقدم الدكتور جاسم عبدالله عمير رئيس قسم المعلومات الأمنية بأم القيوين، وفضيلة الشيخ الدكتور يوسف حلمي عبدالمجيد الواعظ بالشؤون الإسلامية والأوقاف.

مجلس رأس الخيمة النسائي: تعزيز التسامح

تناول مجلس وزارة الداخلية النسائي الذي استضافته في رأس الخيمة عارفة صالح الفلاحي وأدارته الإعلامية حصة سيف موضوع «المرأة والطفل – النموذج الإماراتي» ضمن الموضوعات التي يناقشها هذا العام.