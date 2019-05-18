طحنون بن محمد يستقبل سفير المملكة المتحدة

العين (وام) استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس في قصره بغريبة بمدينة العين، فيليب بارام، سفير المملكة المتحدة لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بشهر رمضان المبارك. وتبادل سموه مع سفير المملكة المتحدة الأحاديث حول علاقات التعاون والصداقة بين البلدين. حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي.

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