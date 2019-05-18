طحنون بن محمد يتبادل التهاني برمضان مع حامد وعمر وخالد بن زايد

العين (وام) استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس في قصر سموه في منطقة غريبة بمدينة العين، سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وتبادل سموهم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتوجهوا بالدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، وأن يديم على دولتنا وشعبنا العزيز نعمة الاستقرار والتراحم والتقدم والازدهار.

حضر اللقاء، الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، وعدد من الشيوخ.

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