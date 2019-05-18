وثائق تاريخية نادرة على موقع "الأرشيف الوطني"

هزاع أبو الريش (أبوظبي)

تبنى الأرشيف الوطني فكرة عرض الوثائق التاريخية المهمة بشكلٍ شهري دوري عبر موقعه الإلكتروني، لتسرد الوثيقة الأصلية المعروضة تفاصيل الأحداث المرتبطة بها، وجاءت الفكرة مواكبة للتحديات التقنية الحديثة، والحضور المهم الذي يحظى به الأرشيف الوطني في المنطقة.

وتميّز الموقع بما يحتويه من معلومات معرفية قيمة، وتاريخ ذي قيمة ثرية، يستفيد منها المتصفح، من خلال الإطلاع على ثقافات تاريخية ومعلومات رصينة، وإرث تراثي حافل ومتنوع، غني بالصور والفيديوهات والوثائق واللوائح القانونية والأخبار والنصوص التاريخية الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة والخليج العربي.

وقال الدكتور عبد الله محمد الريسي، مدير عام الأرشيف الوطني في تصريحات لـ«الاتحاد»: «ليس غريباً على الأرشيف الوطني هذا التميّز والرقي في الطرح، وإنشاء مثل هذا الموقع الإلكتروني الثري، الحافل بالتاريخ، فالأرشيف الوطني استطاع في رحلته التي بلغت أكثر من أربعين عاماً، أن يحقق موقعاً متميزاً على صعيد المؤسسات المماثلة في الشرق الأوسط والعالم، لاعتماده على قاعدة تكنولوجية حديثة في تنفيذ مهامه».

وأضاف: « يعد الأرشيف الوطني من أقدم المؤسسات الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكبر مركز وثائق في منطقة الخليج العربي».

وأشار إلى أن الأرشيف الوطني يسعى دائماً لأن يكون قريباً من الجمهور والباحثين والمهتمين بتاريخ المنطقة، حيث إنه يمد المثقفين بإصداراته التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وبين التراث والحداثة، فضلاً عن عمله في التوثيق والأرشفة، كما يجمع المواد التاريخية النفيسة المتعلقة بدول الخليج العربي عامة، ودولة الإمارات العربية المتحدة خاصة، ويوثّقها ويترجمها، ويُعِدُّ البحوث التاريخية المتخصصة، وينشرها، ويعقد الندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، ويشارك فيها، وينظم معارض تتعلق بالدولة في داخلها وخارجها.

وأفاد بأنه يمكن للباحث والمهتم زيارة موقعنا الإلكتروني https:/‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏www.na.ae، والإطلاع على تفاصيل الأرشيف الوطني وما يقدمه، من تنوّع فكري ومعرفي، يضفي إلى المهتم معلومات قيمه عن تاريخ الدولة والمنطقة.

أقسام

تنقسم بوابة الأرشيف الوطني الإلكترونية إلى أقسام عدة، منها:

-بوابة أرشيفنا، وتأخذ المتصفح في جولة سريعة في الأرشيف الوطني للإطلاع على الوثائق والصور والنصوص التاريخية المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة والخليج العربي مثل الأرشيف الحكومي والأرشيفات التاريخية والفترات التاريخية والتاريخ الشفاهي والأسئلة الشائعة في مجال الأرشيف.

- بوابة خدماتنا، وتستعرض قائمة الخدمات الإلكترونية التي يوفرها الأرشيف الوطني للمستفيدين مثل دليل الخدمات والتطبيقات الذكية، وميثاق خدمة العملاء وخدمات البحوث الإلكترونية وخدمات الموارد البشرية الإلكترونية وخدمات المشتريات الإلكترونية وخدمات التواصل الإلكترونية وخدمات الأرشيف الإلكترونية وخدمة تقديم البحوث إلى مجلة ليوا الإلكترونية، والاقتراح والشكاوى، والأسئلة الشائعة في مجال الخدمات.

- بوابة التعليم، وتعرف المتصفح على برامج الأرشيف الوطني التعليمية الخاصة بالطلاب والمعلمين، وكذلك مشاريع الأرشيف الوطني في هذا المجال، ولها نوافذ عدة.