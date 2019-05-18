إشعار 245 معلماً في المدارس الحكومية ببلوغ سن التقاعد

دينا جوني (دبي)

بدأت وزارة التربية والتعليم مخاطبة المعلمين في مختلف المدارس الحكومية في الدولة الذين بلغوا سن التقاعد، وإشعارهم بموعد انتهاء خدمتهم التربوية، والإجراءات المترتبة لنيل حقوقهم.

وبنهاية العالم الدراسي الجاري، يصبح عدد المعلمين الذين بلغوا السن القانوني للإحالة إلى التقاعد 245 معلماً ومعلمة، منهم 165 من المقيمين، و80 من المواطنين.

ويبلغ عدد المعلمين الذين بلغوا سن التقاعد في مدارس أبوظبي 131 معلماً ومعلمة، منهم 57 مواطناً، و74 من المقيمين. ويبلغ عددهم في دبي وبقية المناطق 114 معلماً ومعلمة، منهم 23 من المواطنين، و91 من المقيمين. فيما يبلغ عدد المعلمين الإجمالي في المدارس الحكومية، وفقاً لبيانات وزارة التربية والتعليم 23 ألفاً و146 معلماً ومعلمة.

وبدأت إدارة شؤون الموظفين في الوزارة إرسال إشعارات فردية إلى الإدارات المدرسية، تفيد ببلوغ أحد المعلمين لديها، أو عدد منهم، سن التقاعد، مثمنة جهودهم ومساعيهم في خدمة العملية التعليمية خلال الفترة الماضية، مما كان له الأثر البارز في تحقيق الأهداف المنشودة للعملية التربوية.

وبناء على ذلك، أخطرت المعلمين المعنيين أن آخر يوم عمل لهم هو 24 أغسطس المقبل، مشيرة إلى ضرورة مراجعة ديوان الوزارة لاستكمال الإجراءات ومتطلبات صرف مكافأة نهاية الخدمة، من خلال توفير عدد من المستندات، بدءاً من 30 يونيو المقبل، ممثلة في نموذج إخلاء الطرف، وبراءة ذمة من الماء والكهرباء وشركة الاتصالات وإلغاء الإقامة بالنسبة لغير المواطنين، فيما يتوجب على المواطن إحضار صورة من خلاصة القيد وقت التعيين، وصورة الهوية وأفراد العائلة، ورسالة من البنك.

وتستمر وزارة التربية والتعليم بالاستفادة من المعلمين المتقاعدين والعناصر الشابة من مختلف القطاعات العلمية من خلال مبادرة «علّم لأجل الإمارات»، التي تستهدف أصحاب الخبرة من المواطنين والمقيمين وخريجي الجامعات للتطوع في المجالات التربوية والإدارية، لتحقيق استراتيجية الوزارة في تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية المشتركة.

ويتزامن ذلك مع تنفيذ برامج تدريبية متطورة ومتخصصة لجميع المعلمين الجدد من خلال مبادرة «ارتقاء» قبل أن يباشروا عملهم في المدارس، لتعريفهم بمتطلبات المدرسة الإماراتية، ومنظومة تطوير المناهج وأدوات التقييم وأساليب التدريس، بالإضافة إلى التدريب التخصصي السنوي لبقية المعلمين.