إطار استراتيجي لحماية الصحة من التغير المناخي

دبي (الاتحاد)

استضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخراً في مقرها بدبي، أعمال ورشة وطنية لوضع إطار استراتيجي للدولة، فيما يتعلق بأثر التغير المناخي على الصحة، بمشاركة واسعة من الجهات والقطاعات المعنية والهيئات والدوائر ووزارة التغير المناخي والبيئة، وحضور الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، والدكتورة ندى المرزوقي مدير إدارة الطب الوقائي بالوزارة.

وأشار الدكتور الرند إلى أن هذه الورشة تهدف لتوحيد الجهود المبذولة في الدولة، وتؤكد التزام الوزارة بوضع إطار استراتيجي وطني وخطة عمل بأهداف واضحة للحد من النتائج الصحية الناجمة عن التغير المناخي في الدولة، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز كفاءة البرامج الصحية الوقائية، وزيادة القدرة على التكيّف مع المناخ، والكشف عن التغيّرات الصحية وأعباء الأمراض المتصلة بالمناخ ورصدها، والاستجابة لمقتضياتها والتأهّب لمواجهتها.

وأوضح أن الآثار الصحية المرتبطة بالملوثات الكربونية المشتركة تظهر جلية في حالة أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي، فضلاً عن الآثار الصحية الناجمة عن تغير المناخ، مثل الأمراض المعدية، وسوء التغذية، والإجهاد الحراري الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، والذي يؤدي إلى قلة الإنتاجية وارتفاع التكاليف الصحية.

وسلط الضوء على تداعيات التغيير المناخي التي تنطوي على تحديات كبرى للصحة العالمية في القرن الحادي والعشرين على المستويين الوطني والعالمي، وتطرح مخاطر صحية عديدة، من احتمال الوفاة بسبب درجات الحرارة القصوى إلى التغيّر الحاصل في أنماط الأمراض المعدية، حيث تؤدي التغيرات المناخية إلى تأثيرات هائلة على المتطلبات الأساسية للصحة.

ولفت إلى أن دولة الإمارات أولت قضية التغير المناخي وتأثيره على الصحة اهتماماً مبكراً، وتبنت مجموعة مهمة من السياسات شملت سياسة التنويع الاقتصادي، والتركيز على الاقتصاد الأخضر، وتنويع مصادر الطاقة بالتركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة. كما قامت الدولة بإطلاق الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050 التي تمثل خارطة طريق لدعم الأنشطة والمبادرات الوطنية الرامية إلى مواجهة تحديات المناخ من خلال إدراج التصدي لهذه الظاهرة كأحد الأهداف الرئيسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتشير التوقعات العالمية إلى أن حجم تكاليف الأضرار المباشرة على الصحة الناتجة عن التغير المناخي ستصل إلى ما بين 2-4 مليارات سنوياً بحلول عام 2030، ومن المتوقّع أن يفضي تغير المناخ في الفترة ما بين عام 2030 و2050 إلى نحو 250 ألف وفاة إضافية سنوياً من جراء سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري.