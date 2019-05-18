31 ألف طن نفايات جمعها "تدوير" خلال 10 أيام برمضان

هالة الخياط (أبوظبي)

كشف مركز إدارة النفايات في أبوظبي «تدوير»، أن حجم النفايات البلدية الصلبة التي تم جمعها خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان بلغ 31,134.49 طناً، بمعدل زيادة 11%، مقارنة مع الأيام العادية.

وأوضح مبارك العامري، مدير إدارة مشاريع الجمع والنقل في مركز «تدوير» أن المركز وضع خطة عمل شاملة للتعامل مع التغيرات المتوقعة في أنماط إنتاج النفايات خلال الشهر الكريم، سواء من حيث مواعيد وكميات ومناطق إنتاجها، والتي تختلف عن بقية أيام السنة، حيث تكون ذروة إنتاج النفايات بعد موعد الإفطار، ويتم تعزيز خدمات جمع ونقل النفايات المنزلية خلال الفترة المسائية والمستمرة من موعد الإفطار وقبيل موعد الإمساك فجرا، إضافة إلى استمرارية تقديم خدمات جمع ونقل النفايات المنزلية خلال الفترة الصباحية والتواجد المستمر لفرق العمل الميداني في الفترة الصباحية لضمان عدم وجود أي تكدس للمخلفات، ومعالجة أي مشوهات للمنظر العام بإمارة أبوظبي.

وأكد العامري أنه يقوم بتعزيز مستوى تقديم خدمات النظافة العامة حول المساجد خلال شهر رمضان المبارك، والتي تشمل خدمات غسيل المناطق الخارجية، وخدمات الكنس الآلي واليدوي.

وأشار إلى أن «تدوير» توفر كافة خدمات النظافة، وجمع وترحيل النفايات من خيم الإفطار الرمضانية في إمارة أبوظبي، حيث يتم خدمة 193 خيمة إفطار رمضانية، إضافة إلى توفير 251 حاوية إضافية خلال الشهر الفضيل، وعمل فرق الطوارئ على مدار الساعة، وتقوم «تدوير» بتقديم الخدمات لخيم إفطار الصائمين في جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي من خلال تخصيص 30 شخصاً من عمال نظافة ومشرفين، كما أن هناك خطة للتعامل مع مخلفات المسالخ التي تشهد زيادة في الإقبال خلال الشهر الكريم.

وأكد العامري أن «تدوير» تقوم بمتابعة ودراسة كمية المخلفات المنتجة يومياً في المناطق السكنية كافة طوال العام، وترصد كافة المتغيرات الخاصة بكميات المخلفات المرحلة لمنشآت معالجة المخلفات الخاصة بـ«تدوير».