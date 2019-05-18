شرطة أبوظبي تعزز الوعي المجتمعي للجمهور

أبوظبي (الاتحاد) استفاد زوّار المراكز التجارية «دلما وياس وبوابة الشرق»، من النصائح الإرشادية وكتيبات التوعية التي وزعتها شرطة أبوظبي، وركزت على تجنب السلوكيات السلبية، والوقاية من النصب الهاتفي، وآفة التسول، خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح العميد عمران أحمد المزروعي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي: أن المبادرة التي ينفذها قسم الشرطة السياحية في «المديرية»، تستهدف النهوض بالوعي المجتمعي، وتعزيز مكانة العاصمة كوجهة سياحية تنافسية آمنة ومستقرة.

وأكد أهمية التوعية بمخاطر الآفات السلبية، في إطار تحقيق رؤية وأهداف شرطة أبوظبي في الحفاظ على أمن المجتمع وسعادته، من خلال استدامة المكتسبات الحضارية التي تحققها المسيرة التطويرية في الوطن.

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