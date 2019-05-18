الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

إمارات الدولة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في قصر الزاهر أمس، الشيوخ وكبار المسؤولين الذين قدموا لسموهما أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان الفضيل.

فقد تبادل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة مع الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب سمو حاكم الشارقة، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وعدد من الوكلاء وكبار المسؤولين بالوزارة، والدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي في عجمان ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي المجلس.

وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده التهاني أيضاً، من عدد من الشيوخ والمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية ومدراء الهيئات العاملة في إمارة عجمان والأعيان والوجهاء، وأبناء القبائل وكبار المسؤولين والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين توافدوا على قصر الزاهر للتهنئة بشهر رمضان المبارك، معربين عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الكريمة، وبادلهم سموهما التهاني بشهر رمضان المبارك.

ودعا المهنئون، الله سبحانه وتعالى، أن يعيد الشهر الفضيل على الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها بالتقدم والرقي والازدهار وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وتمنوا لسموهما موفور الصحة والسعادة.

حضر المقابلات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية،

والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان والشيخ حميد بن عمار النعيمي وحمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه بالرميلة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي والشيخ حمد بن محمد الشرقي نجل سمو ولي عهد الفجيرة جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة الذي أعرب عن أطيب تهانيه وتبريكاته بهذه المناسبة الكريمة.

كما تلقى صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني من معالي علي سالم الكعبي سفير الدولة لدى المملكة المغربية الذي قدم للسلام على سموه بهذه المناسبة الكريمة، راجياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتقبل سموه التهاني بشهر رمضان أيضاً من فريق سواعد زايد التطوعي وعدد من كبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، داعين الله العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية.

حضر المقابلات الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، إلى جانب محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك وسلطان الباكري نائب السفير اليمني لدى الدولة الذي قدم لسموه التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل من الدكتور عارف الشيخ الذي سلم صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين نسخة من كتابه «تاريخ التعليم» في رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ومديري المؤسسات والمصانع والبنوك وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل، داعين الله العلي القدير أن يمن عليه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والرقي، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

حضر المقابلات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري، وعدد من المسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام مساء أمس، جموع المهنئين.

فقد تقبل سموه التهاني من اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ومجلس رأس الخيمة للشباب وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وجموع المهنئين من وجهاء وأعيان وأبناء القبائل والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بموفور الصحة والعافية وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر المقابلات الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية رئيس دائرة الجمارك، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.