"رمضاني الحمرية" يؤكد أهمية دور القدوة في حياة الأجيال

الشارقة (الاتحاد) نظم المجلس الرمضاني للحمرية وضمن فعالياته لشهر رمضان الكريم جلسة حوارية رمضانية بعنوان حماية الأجيال وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشرطة المجتمعية التابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة تحدث في الجلسة الحوارية كل من المقدم محمد المناعي والمقدم جاسم السويدي من إدارة الشرطة المجتمعية بجانب مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية وجمعه عبيد الشامسي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي وعدد من أعيان وأهالي منطقة الحمرية بجانب حضور نخبة من شباب الحمرية.

وأشار الشامسي إلى أن اختيار موضوع حماية الأجيال يأتي انسجاماً مع توجهات وجهود وحرص قيادة الدولة على تنشئة جيل المستقبل.

وتحدث المقدم محمد المناعي والمقدم جاسم السويدي عن جهود دولة الإمارات في مجال توفير أكبر حماية قانونية ممكنة للأجيال سواء كانوا أطفالا وشبابا وحصنتهم بتشريعات ومبادرات وطنية.

واستعرضا عددا من البرامج التوعوية للأسر والأهالي بهدف متابعة أبنائهم لاسيما خلال مصاحبتهم لأقرانهم وأكدا أهمية الرقابة الدائمة لهم ومتابعتهم وهم يلعبون على الألواح الإلكترونية كونها من الأخطار التي تمس الأجيال في أفكارهم ومعتقداتهم.

وشددا على دور القدوة في حياة الأجيال بجانب دور الأندية الرياضية وما تتيحه من برامج متنوعة لاستقطاب الشباب في فعاليات هادفة وإتاحة جو التنافس أمامهم.

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