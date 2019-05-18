إفطار لمبتعثي شرطة أبوظبي بجامعة كوينزلاند الأسترالية

أبوظبي(الاتحاد) أقام المبتعثون من شرطة أبوظبي مأدبة إفطار جماعي في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في ولاية كوينزلاند في أستراليا، للطلبة المبتعثين والكادر الأكاديمي بالجامعة، بهدف تعزيز أواصر الأخوة والمحبة والتعايش، ومد جسور التواصل والتلاقي مع مختلف الثقافات.

وقال الرائد محمد سعيد الجنيبي، مساعد الملحق الشرطي لشؤون القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في ملبورن بأستراليا: «إن المبادرة أقيمت في إطار ترسيخ قيم التكافل والترابط الاجتماعي والتآلف وتعزيز القيم الإنسانية الإيجابية والعادات والتقاليد الأصيلة لشعب الإمارات، تزامناً مع عام التسامح 2019».

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