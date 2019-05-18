25 سائقاً في "تاكسي دبي" يستفيدون من "عمرة" رمضان

دبي (وام) نظمت مؤسسة تاكسي دبي رحلات عُمرة مجانية لأكثر من 25 سائقاً خلال شهر رمضان الجاري وذلك انسجاماً مع مبادرة عام التسامح 2019 وانطلاقاً من حرص المؤسسة على إسعاد سائقيها بتوفير الأجواء الروحانية والاجتماعية المناسبة لهم خلال الشهر الفضيل.

وقال عادل شريف مدير إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة إن هذه المبادرة بدأتها المؤسسة منذ عام 2010 حيث وصل عدد المستفيدين منها حتى الآن 1200 سائق لتجسّد جانباً من المسؤولية المجتمعية التي تضعها المؤسسة على عاتقها.

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