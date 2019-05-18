كوبونات سعادة لـ 1000 منتسب بشرطة أبوظبي

أبوظبي(الاتحاد) نفذ مركز إسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي مبادرة سعادة لدعم أسر المنتسبين، عبر توزيع كوبونات شراء السلع الأساسية الرمضانية على أكثر من 1000 من الأفراد والمدنيين، العاملين في مختلف الإدارات الشرطية التابعة للقيادة العامة، وذلك تزامناً مع عام التسامح وضمن فعاليات الشهر الفضيل.

وأوضحت الرائد وجدان علي المطيري، مدير مركز إسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية بقطاع الموارد البشرية، أن المبادرة تأتي ضمن مساعي شرطة أبوظبي في الاهتمام بالتكافل الاجتماعي ودعم مبادئ العطاء، وإحياء التقاليد الاجتماعية التي غرسها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتعزيز الروح الإيجابية لدى المنتسبين، وترسيخ المفاهيم الأساسية للتواصل والشراكة المجتمعية التي تعتبر إحدى مقومات السعادة، خصوصاً في المناسبات الدينية والاجتماعية.

وأضافت أنه تم توزيع ألف قسيمة شرائية بقيمة 200 درهم، وتحتوي على أكثر من 20 سلعة مهمة لكل منزل خلال رمضان، ويمكن صرفها من جمعية أبو ظبي التعاونية، لشراء احتياجاتهم من الأطعمة والمشروبات.

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