13% انخفاض الجريمة المقلقة بمنطقة نايف

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أهمية منطقة مركز شرطة نايف كونها تضم مناطق تجارية وسياحية وسكنية، وتغطي رقعة جغرافية تصل إلى نحو أربعة كيلو مترات مربعة، يقطنها نحو 500 ألف نسمة، وتتمثل في مناطق نايف، سوق الذهب، سوق مرشد، النخيل، فريج المرر، منطقة عيال ناصر، ومنطقة الرأس، بالإضافة إلى العديد من الدوائر الحكومية والمنشآت الحكومية ومحطات المترو، لذلك كان لابد من تقديم خدمات ذات جودة عالية لإسعاد القاطنين في منطقة الاختصاص ومتعاملي المركز.

جاء ذلك، خلال تفقد اللواء المنصوري لمركز شرطة نايف، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد الدكتور طارق محمد نور تهلك، مدير المركز، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد عمر عاشور، نائب مدير مركز شرطة نايف، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم صالح المرزوقي، مدير مكتب مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والرائد الدكتور عبد الرزاق المازمي، رئيس قسم التفتيش.

واطلع مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي خلال جولته على آخر الإحصائيات المتعلقة بالمركز وإحصائيات قسم التسجيل المروري والجنائي خلال العام الماضي التي تضمنت إحصائية تقارير الحوادث والبلاغات المرورية والجنائية والمخالفات المرورية، حيث انخفضت الجريمة المقلقة بنسبة 13.15% في العام 2018 مقارنة بالعام 2017، وذلك نتيجة لتطبيق البرامج الأمنية، مثل برنامج «بوصلة نايف» و«الحزم الأمني» و«الاستمارة التحليلية».

واطلع اللواء المنصوري على مؤشرات أداء المركز في العديد من المجالات، حيث وصلت نسبة البلاغات المعلومة إلى 99,9% من إجمالي البلاغات الجنائية المسجلة، وفي مؤشر سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وغير الطارئة، حقق المركز 6,1 دقيقة من 12 دقيقة مستهدفة للوصول للحالات الطارئة، بينما حقق المركز 7.1 دقيقة من 30 دقيقة، مستهدفة للحالات غير الطارئة، ونسبة 100% في حالات وجود الضابط المناوب في موقع البلاغات المهمة، وارتفعت نسبة التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص إلى 4% في العام 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام 2017 لتصل إلى 92% من اصل 90%.

على الرغم من زيادة عدد السكان في منطقة الاختصاص، إلا أن مركز شرطة نايف قد حافظ على استدامة خفض وفيات حوادث السير لكل 100 ألف نسمة من السكان، وذلك من خلال 26 حملة توعوية في العام الماضي، من ضمنها اعبر بأمان، عدم ترك مسافة كافية، صيف بلا حوادث، الدراجات الهوائية، وغيرها من الضبطيات الأخرى، و42 ضبطية مرورية ودراستان تحليليتان، وحافظ على عدم وجود أي حوادث مرورية مجهولة، وذلك من خلال فريق (307) فريق دراسة الملفات المجهولة مع ضباط المباحث.