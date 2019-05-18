سحب ركامية تؤدي إلى تقلبات جوية على المناطق الشرقية

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد تكون سحب ركامية على بعض المناطق الشرقية من الدولة قد يصحبها سقوط أمطار ورياح نشطة، تصل سرعتها إلى 45 كم/‏ساعة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً، وذلك حتى الساعة 8 مساءً.

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