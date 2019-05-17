حاكم الفجيرة يستقبل ولي عهد رأس الخيمة وجموع المهنئين بشهر رمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، الذي أعرب عن أطيب تهانيه وتبريكاته بهذه المناسبة الكريمة.

كما تلقى صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني بهذه المناسبة من معالي علي سالم الكعبي سفير الدولة لدى المملكة المغربية الذي قدم للسلام على سموه بهذه المناسبة الكريمة، راجياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم و الازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

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وتقبل سموه التهاني بشهر رمضان أيضاً من فريق سواعد زايد التطوعي وعدد من كبار المسؤولين ورجال الدولة ورؤساء الدوائر المحلية والاتحادية، وأعيان البلاد والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، داعين الله العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية.

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وحضر المقابلات الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، إلى جانب سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.