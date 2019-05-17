الامارات تشارك في مؤتمر مكافحة الإرهاب وتمويله بطاجيكستان

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال مؤتمر التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله عن طريق الإتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة، الذي بدأ اليوم في العاصمة الطاجيكية دوشانبيه، ويستمر يومين، بمشاركة ممثلي 50 دولة وأكثر من 27 منظمة دولية.

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه حكومة جمهورية طاجيكستان بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتحديد الأساليب الفعالة لمكافحة ظاهرة تمويل الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات.

وترأس معالي الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون العسكرية والأمنية، وفد الدولة الذي ضم سعادة أحمد الهاملي مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك، وأحمد القاسمي نائب مدير إدارة التعاون الأمني الدولي.

وأكد معالي الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي في كلمة الدولة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التزام الإمارات إلتزاماً عميقاً بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وعمليات تمويله، وأهمية تعزيز العمل الجماعي متعدد الأطراف، على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذا الشأن.

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ونوّه معاليه في كلمة الدولة، إلى جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، إذ وقّعت وحدة مكافحة غسيل الأموال والحالات المشبوهة في دولة الإمارات، أكثر من 45 مذكرة تفاهم مع نظيراتها على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، فيما احتضنت دولة الإمارات عدة منظمات رائدة تعمل على مكافحة الإرهاب ومواجهة التفكير المتطرف، مثل "مركز هداية" و"مركز صواب"، كما تحتفي هذا العام بعام التسامح، وهو إعلان يهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة عاصمة عالمية للتسامح و الاعتدال والتعدد الثقافي.

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كان إمام علي رحمون رئيس جمهورية طاجيكستان قد حذّر في كلمته خلال افتتاحه المؤتمر، من استغلال الجماعات الإرهابية منصات التواصل الاجتماعي لبث أفكارها المتطرفة، مشيراً إلى أن تمويل الارهاب أخذ أشكالاً جديدة من خلال بيع المخدرات والآثار التاريخية المسروقة من مناطق النزاعات، وبيعها بسبل غير شرعية.