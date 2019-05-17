حمدان بن زايد يستقبل المهنئين بشهر رمضان في غياثي ويزور مواطنين بمنزليهما

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، المهنئين بشهر رمضان الفضيل، من كبار المسؤولين والمواطنين، في مجلس مبارك بن قران المنصوري في مدينة غياثي بمنطقة الظفرة.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من مديري الدوائر الحكومية والمؤسسات، وأعيان منطقة الظفرة، الذين صافحوا سموه مباركين له شهر الرحمة والمغفرة، ومتمنين لسموه موفور الصحة والسعادة، ولقيادتنا الرشيدة ودولتنا العزيزة دوام الخير والعزة.

وبادلهم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان التهاني بشهر رمضان المبارك، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الكريم نعمة الأمن والأمان والخير والتقدم والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وحضر المقابلة سعادة سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة محمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة بالإنابة.

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من ناحية آخرى زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان المواطنين سالم عاضه البقمي، وسالمين حمود بن سالمين المنصوري، في منزليهما في بدع المطاوعة في مدينة غياثي.

ورحب المواطنان بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وأعربا عن سعادتهما وأفراد أسرتيهما وأبناء المنطقة، بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس حرص القيادة الحكيمة على التواصل مع المواطنين، وتؤكد عمق الروابط التي تجمع القيادة بالشعب.