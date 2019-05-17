عمران خان يشكر رئيس الدولة ومحمد بن زايد للعفو عن 572 سجيناً باكستانياً في رمضان

أعرب معالي عمران خان رئيس وزراء باكستان، عن امتنانه وشكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمبادرة العفو عن 572 سجيناً باكستانياً وإطلاق سراحهم بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني اليوم، أن "باكستان تقدر هذه البادرة التي من شأنها تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين".
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