حمدان بن زايد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

الظفرة (وام)

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في مجلس مدينة زايد بمنطقة الظفرة، جموع المهنئين الذين توافدوا لتقديم التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك. فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من أعيان منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين.

وتبادل سموه مع الحضور التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على قيادتنا الرشيدة بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى دولتنا وشعب الإمارات بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبال، سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومحمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة بالإنابة وحمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة بالإنابة، والعقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة.

من جانب آخر، زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان المواطنين، سهيل علي بن قاشوط المزروعي، ومبارك ثعيليب المزروعي، وسالم علي المهري المزروعي، وذلك في منازلهم بمدينة زايد.

ورحب المواطنون بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وأعربوا عن سعادتهم، وأفراد أسرهم، وأبناء المنطقة بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الحميمة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين، ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها، وحرصها على متابعة شؤون حياتهم، وتلمس احتياجاتهم، وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية من خلال المشروعات التي تخدم المواطنين، سائلين الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا، ويديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.