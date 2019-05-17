مواصلات الإمارات تدعم حملة "رمضان أمان"

دبي (وام) شاركت مواصلات الإمارات في حملة «رمضان أمان»، التي تنظمها جمعية الإحسان الخيرية للعام الثامن على التوالي بهدف الحد من حوادث الطرق وقت الإفطار، وذلك من خلال توزيع وجبات خفيفة ومنشورات للتوعية بأهمية الحد من السرعات، والالتزام بقواعد السير والمرور.

وأوضح عبدالله محمد، مدير إدارة الاتصال الحكومي، أن مشاركة موظفي مواصلات الإمارات في «رمضان أمان» ضمن فريق المتطوعين يعكس الحرص الذي تتبناه مواصلات الإمارات على دعم الفعاليات المجتمعية، والتي تعد إحدى الركائز الرئيسة التي تقوم عليها استراتيجيتها وقيمها المؤسسة، مشيراً أن رعاية حملة «رمضان أمان» والمشاركة في فعالياتها تعد إضافة إلى رصيد كبير تتمتع به مواصلات الإمارات في مجالات المسؤولية المجتمعية.

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