ماجد المعلا: "قوافل الشواب" ترد الجميل لكبار المواطنين

أم القيوين (وام)

أكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، أن مبادرة «قوافل الشواب» تعزز توقير واحترام كبار المواطنين ورد الجميل لهم، وإدخال السعادة والسرور على قلوبهم، بالإضافة إلى تقدير جهودهم الكبيرة في تنشئة الأبناء وخدمة وطنهم. جاء ذلك، خلال حضوره مبادرة «قوافل الشواب» التي استضافتها مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والتي تُنظمها سنوياً مؤسسة «كو توبيا» للمسؤولية الاجتماعية برعاية مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

ولفت الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا إلى أن مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية تعمل خلال شهر رمضان على تنظيم العديد من المبادرات والفعاليات المتنوعة إلى جانب مشاركتها في الفعاليات المجتمعية والخيرية مع الجهات الحكومية والخاصة.

من جانبه، أوضح يوسف العبيدلي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «كو توبيا» أن مبادرة قوافل الشواب لاقت إقبالاً مجتمعياً طيباً من الآباء الذين عبروا عن سعادتهم بالاهتمام بهم وإشراكهم في المبادرات المجتمعية.

وعمت أجواء الفرح والسرور نفوس الحضور من كبار المواطنين والأيتام، حيث تضمن الحفل إفطاراً جماعياً جمع المسنين، وعدداً من الأيتام تخلله العديد من الفقرات الثقافية والترفيهية والتراثية.

وفي ختام الحفل، قام الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا وبحضور راشد الحمر، وصالح زاهر المزروعي، ويوسف العبيدلي بتكريم كبار المواطنين، وعدد من الأيتام، وتوزيع الهدايا العينية والنقدية عليهم.