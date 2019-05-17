سفير الدولة يحضر مأدبة إفطار وزير خارجية كازاخستان

نور سلطان (وام) حضر الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، مأدبة الإفطار التي أقامها معالي بيبوت أتامكولوف، وزير خارجية كازاخستان، على شرف أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية المعتمدين لدى كازاخستان، بمناسبة شهر رمضان المبارك. وجرى خلال مأدبة الإفطار، التي حضرها كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الكازاخستانية، تبادل التهاني بمناسبة الشهر الفضيل والأحاديث الودية.

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