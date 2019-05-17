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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 17 مايو 2019

فيديو| أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع

تقدم دور السينما في الإمارات كعادتها كل أسبوع مجموعة من أحدث وأفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم.

وفيما يلي مجموعة من الأفلام المعروضة بدور السينما الإماراتية هذا الأسبوع، بحسب صحيفة خليج تايمز:

A DOG’S JOURNEY

في إطار من المغامرات والدراما العائلية، تسافر كلبة في رحلة ملحمية لمسافة 400 ميل إلى منزل مالكها بعد أن انفصلت عنه.

THE CONVENT

تم إنقاذ امرأة شابة من الإعدام لتندم على خطاياها ولكنها تكتشف وجود أكاذيب أكبر في داخلها.

UGLY DOLLS

مغامرات تتجاذب فيها مجموعة من الألعاب القبيحة وما يعنيه أن تكون مختلفة، وتناضل برغبة في محاولة أن تكون محبوبة، وتكتشف في نهاية المطاف حقيقتها.

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THE BEACH BUM

يروي الفيلم قصة رجل قاتل متمرد يدعى موندوغ يعيش حياته بقواعده الخاصة.

LONG SHOT

قصة الفيلم تدور حول صحفي سياسي يحاول جاهدًا أن يتواصل مع جليسته القديمة، والتي تشغل منصبًا حكوميًا هامًا في الوقت الحاضر.

BRIGHTBURN

طفل جاء من عالم آخر حيث تحطمت سفينته ورست على الأرض، ولكن بدلًا من أن يصبح بطلًا للبشرية، أثبت أنه شيء أكثر شرًا.