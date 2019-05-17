كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ارتفعت مبيعات الهواتف المحمولة في الإمارات هذا العام؟

من المتوقع أن ينمو سوق الهواتف الذكية التي يزيد سعرها عن 500 دولار، بحوالي 12% في دولة الإمارات هذا العام على الرغم من ثبات السوق.

وصرح تارون باثاك، المدير المساعد في شركة “كونتريبوينت للأبحاث” لموقع تيكرادار الشرق الأوسط “قبل عامين، بلغ متوسط ​​دورة استبدال الهاتف الذكي 2.4 عامًا، لكن الآن هي ثلاث سنوات، حيث يحتفظ الناس بأجهزتهم لفترة أطول، وهذا بدوره يضر بالمصنعين وخاصة Apple”.

ومع ذلك، قال باثاك إن جميع الأجهزة المتميزة التي تم إطلاقها هذا العام قامت بترقية الميزات مقارنة بالإصدارات السابقة.

وأضاف: “تختلف سلسلة Samsung S10 تمامًا عن سلسلة S9 من حيث لغة التصميم، بينما عززت Huawei مواصفاتها التقنية وقدرات الكاميرا على P30 ويتطلع الجميع إلى هاتف Apple الجديد في الربع الرابع”.

ويبلغ متوسط ​​حجم سوق الهواتف الذكية في الإمارات حوالي مليوني جهاز كل 3 أشهر. ويبلغ حجم الجزء المتميز حوالي نصف مليون وحدة، أي ما يقرب من الثلث.

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وهذا هو الحال في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن ينخفض ​​سوق الهواتف الذكية العالمي بنسبة 2% أو 3% لكن سوق الأجهزة الفاخرة ترتفع بنسبة 18% هذا العام.