جامعة زايد تستضيف ورش "الكتابة العلمية"

أبوظبي (الاتحاد) استضاف مكتب البحوث بجامعة زايد ورشاً تدريبية متخصصة حول منهجيات الكتابة الأكاديمية للأبحاث قدمها فريق من كبار محرري مجلة «نيتشر» (الطبيعة) العلمية، إحدى أشهر المجلات العلمية والأكثر احتراماً في العالم، وحضرها 218 من أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين من جامعات زايد وجامعات أخرى محلية وإقليمية.

وقال د. مايكل آلان مساعد نائب مدير جامعة زايد للأبحاث: «إن جامعة زايد تعتز باستضافتها هذه القامات العلمية والبحثية المتميزة من «نيتشر»، المزودة بمؤهلات علمية قوية وخبرة أكاديمية عالية، والتي أنتجت العديد من الأبحاث المنشورة وحصلت على الجوائز في مجالات تخصصها».

وقدم الفريق ورشتي عمل للباحثين من أعضاء الهيئة التدريسية حول منهجيات وضوابط الكتابة الأكاديمية للأبحاث التي يتعين على كل باحث أن يضعها نصب عينيه وهو يعد بحثاً للنشر في إحدى الدوريات العلمية المُحَكَّمة.

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