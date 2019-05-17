الحكام يواصلون استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

إمارات الدولة (وام)

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس بقصر البديع العامر، التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وأعرب سموه عن أطيب تهانيه وتبريكاته بهذه المناسبة الإسلامية، راجياً المولى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتلقى سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية ومن معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة الفضيلة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على سموه أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يمتع سموه بوافر الصحة وتمام العافية، وأن يحفظ على دولة الإمارات الأمن والأمان.

حضر الاستقبالات الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وعدد من الشيوخ، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية.

كما واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان استقبال المهنئين، الذين توافدوا إلى قصر الزاهر الليلة الماضية للسلام على سموهما وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان الفضيل، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليهما بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار.

فقد تبادلا سموهما التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة مع العميد عبدالعزيز علي الشامسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان ومدراء الإدارات والأقسام وكبار الضباط وصف الضباط بالإدارة، إلى جانب كبار الشخصيات ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع والمصانع العاملة في الإمارات عامة، وعجمان خاصة وجموع المهنئين من وجهاء وأعيان وأبناء القبائل والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين دعوا الله أن يديم على سموهما الصحة والعافية.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، وحمد بن غليطه الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وكبار المسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، والفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، وفهد عبيد محمد التفاق سفير الدولة لدى نيجيريا، ورجل الأعمال خليفة النابوده.

كما تقبل سموه التهاني من وفد جمعية الفجيرة الثقافية وأعضاء مسرح الفجيرة وعدد من كبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، الذين دعوا الله العلي القدير أن ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية.

حضر الاستقبالات الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، ومعالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد وكبار المسؤولين في الحكومة.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه أمس، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ومعالي سعيد عيد الغفلي رئيس هيئة أبوظبي للإسكان ومطر الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي، وعدد من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار ومديري المؤسسات والشركات والهيئات العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

حضر الاستقبالات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية بأم القيوين والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري، وعدد من المسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء أمس، جموع المهنئين بالشهر المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، وإدواردو فونسيكا سفير جمهورية بنما لدى الدولة، وأصحاب المعالي وجهاء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وأبناء القبائل، وجموع المهنئين من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية. وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.