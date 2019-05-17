ولي عهد الفجيرة يعزي في وفاة فاطمة المسماري

الفجيرة (وام) قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، واجب العزاء في وفاة فاطمة سالمين المسماري، أرملة ناشي حميد.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الفصيل بالفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

حضر مجلس العزاء، الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد.

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