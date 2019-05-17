ديوان ولي عهد أبوظبي يتكفل بعلاج روضة المعيني في الخارج

سامي عبد الرؤوف (دبي)

تكفل ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعلاج الشابة المواطنة روضة المعيني في الخارج.

وأبلغ والدها عبدالله المعيني «الاتحاد» بأن مسؤولي الديوان تواصلوا معه، وأبلغوه بالموافقة على سفر ابنته لتلقي العلاج اللازم في الخارج.

وقال إنه سيتوجه مطلع الأسبوع المقبل لدائرة الصحة في أبوظبي للبدء في الإجراءات اللازمة، فيما سيتم لاحقاً تحديد الدولة التي سيتم السفر إليها والمركز التخصصي الذي ستتلقى العلاج فيه.

وكانت المعيني قد خضعت لعملية جراحية فاشلة في إحدى العيادات المتخصصة بدبي منذ نحو 3 أسابيع، دخلت إثرها في غيبوبة تامة.

وأعرب والد الشابة روضة عن شكره وتقديره لاهتمام القيادة الحكيمة التي تتابع أحوال المواطنين وتتلمس حاجاتهم، منوهاً إلى الدعم الذي لقيته ابنته من الجهات الصحية الاتحادية والمحلية على مستوى الدولة.

وأوضح بأن مكتبين للمحاماة في دبي أبديا استعدادهما للترافع في القضية التي قررت الأسرة رفعها ضد العيادة والطاقم الطبي الذي أجرى العملية الجراحية، فيما سيقرر لاحقاً توكيل أحدهما.

وذكر أن حالة ابنته روضة مستقرة، لكن لا يوجد أي تحسن في وضعها من حيث الحركة أو الخروج من الغيبوبة، فما زالت على حالتها دون تحسن ملحوظ، متمنياً أن تشهد الفترة المقبلة تحسناً في حالتها، وتخرج من غيبوبتها.

ونوه المعيني إلى أن الأسرة والجهات المختصة ما زالت في انتظار التقرير الصادر من هيئة الصحة في دبي حول الشكوى التي تقدم بها ضد المركز الطبي والطاقم الطبي الذي أجرى الجراحة، مؤكداً ثقته في التحقيقات التي تجريها الهيئة على مدار الأيام الماضية. وأفاد بأنه قدم للهيئة المزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة باستعانة العيادة التي أجرت العملية لابنته، بطبيبي تخدير من خارجها، وذلك بعد أن أيقن الطاقم الطبي أن ابنته دخلت في غيبوبة، وفشلوا في إفاقتها. ونوه إلى أن الأسرة طلبت آراء وتقارير العديد من الأطراف عن حالة روضة الصحية، منها مستشفى خاص في دبي انتقلت إليه روضة لتلقي الرعاية، بعد أن فشلت العيادة والمركز الطبي الذي كان يجري الجراحة في إفاقتها، وكذلك المستشفى الآخر الذي انتقلت إليه بعد ذلك روضة في أبوظبي.