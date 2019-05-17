عبد الله بن زايد يبحث التعاون مع جنوب أفريقيا

أبوظبي (وام) استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي لينودي سيسولو، وزيرة خارجية جنوب أفريقيا.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك في إطار علاقات الصداقة التي تجمع البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي لينودي سيسولو، وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، مؤكداً أن دولة الإمارات وجنوب أفريقيا تجمعهما علاقات صداقة وتعاون مشترك في العديد من المجالات وهناك حرص مستمر على تعزيزها بما يعود بالخير على شعبي البلدين. من جانبها، أكدت معالي لينودي سيسولو الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات، وذلك انطلاقاً من العلاقات المتنامية الذي تجمع البلدين الصديقين. وأشادت معاليها بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي. حضر اللقاء، محش سعيد الهاملي، سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا.

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