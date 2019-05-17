"خليفة الإنسانية" توزع سلالاً غذائية على الأسر المتعففة بمصر

أحمد شعبان (القاهرة) وزعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع جمعية الأورمان، وبإشراف من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، أمس سلالا غذائية على الأسر المتعففة وغير القادرين والأيتام في قرى محافظة الجيزة بمصر ضمن مشروع إفطار الصائم 2019.

وقال المستشار سامي النقبي، بسفارة الدولة بالقاهرة، لـ «الاتحاد»: إن ما قدمته المؤسسة للأسر المتعففة وغير القادرين والأيتام في قرى محافظة الجيزة، يعكس حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم يد العون والمساعدة لهذه الأسر من أبناء الشعب المصري الشقيق، ويؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين على المستويات والصعد كافة، ويعزز روح الأخوة بين الشعبين الشقيقين، كما يجسد حرص مؤسسات الدولة على نشر قيم الرحمة والصداقة والمودة والتسامح.

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