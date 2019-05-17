"مخاطر الألعاب الإلكترونية" في المجلس الرمضاني لنادي الشارقة للصحافة

الشارقة (وام)

ناقش المجلس الرمضاني لنادي الشارقة للصحافة، أمس، في مسرح المجاز بالشارقة تحت عنوان «الإدمان الإلكتروني.. والتأثير المجتمعي» آليات الاستخدام الإلكتروني الصحيح الآمن والتأثير النفسي للإدمان الإلكتروني والأسباب والحلول وكيفية الحماية من جرائم الابتزاز الإلكتروني.

حضر الجلسة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام ومحمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام» وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعدد من كبار المسؤولين والإعلاميين.

وحذرت الجلسة الآباء والأمهات من مخاطر بعض الألعاب الإلكترونية على أبنائهم والتي تؤدي بهم إلى الإدمان الإلكتروني وتبعاته السلبية وسبل حماية النشء والأطفال من تلك المخاطر وأبرز الإجراءات المحلية والدولية والتشريعات الرادعة للجرائم الإلكترونية.

وتحدث في الجلسة كل من سعيد الرميثي عضو المجلس الوطني الاتحادي والرائد عبد الرحمن التميمي مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل والمهندس عبد العزيز الزرعوني مهندس أمن معلومات بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وهنادي صالح اليافعي مدير إدارة سلامة الطفل والإعلامية مريم علاي.

وقال سعيد الرميثي: إن المبادرات والجهود التي تقوم بها الجهات المختصة تشكل عاملاً أساسياً في تعزيز الوعي والوقاية من سلبيات الاستخدام الإلكتروني الخاطئ، بالإضافة إلى الدور الرقابي والتوعوي للأسرة، مشيرا إلى أن العالم الإلكتروني ومنصاته العديدة يعد سلاحاً ذا حدين لا سيما مع التطور والانفتاح الرقمي الهائل، لافتاً إلى ضرورة أن تكون الممارسات الإلكترونية مسؤولة وإيجابية.

ودعا إلى ضرورة توعية الأطفال بالجوانب الإيجابية والسلبية للتقنية وإرشادهم بطريقة مدروسة إلى كيفية الاستخدام الآمن للأجهزة الإلكترونية دون حجبها عنهم، لافتاً إلى سيطرة العالم الرقمي في حياة الأفراد وأن التحدي الرئيسي هو كيفية إيجاد التوازن الصحيح بين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وجوانبها الإيجابية وتفادي ما يمكن أن تحدثه من ضرر.

وحذر الرائد عبد الرحمن التميمي من وقت الفراغ المفرط لدى الأطفال والشباب داعياً إلى ضرورة تحفيزهم على المشاركة في أنشطة إيجابية ومثمرة وغرس القيم الإيجابية ومراعاة القيم والتقاليد عند استخدام أدوات التواصل الاجتماعي.

وشدد التميمي على أهمية الوعي المستمر عند الاستخدام الإلكتروني لعدم الوقوع ضحية لجرائم الابتزاز الإلكتروني وعدم مشاركة أي معلومات خاصة وسرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحث التميمي الآباء على قضاء المزيد من الوقت مع أطفالهم والتفاعل معهم وشجعهم على قضاء المزيد من الوقت في المواقف الاجتماعية والاختلاط مع الأصدقاء والعائلة. وأكدت هنادي اليافعي أن الطفل محور اهتمام أساسي في إمارة الشارقة من خلال الدعم المستمر والبرامج والمبادرات والأنشطة التي تضمن بناء جيل واع، لافتة إلى أن استحداث قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لإدارة سلامة الطفل يأتي استكمالا لتلك الجهود وضمان سلامة الطفل من مختلف الاتجاهات النفسية والاجتماعية.

واتفق المهندس عبد العزيز الزرعوني على ضرورة حماية الأبناء من الفراغ الذي يؤدي إلى الإدمان الإلكتروني الأمر الذي قد يسبب الانعزال وعدم التوافق الاجتماعي.