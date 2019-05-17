"أبوظبي لصيادي الأسماك": خطة لتفعيل "سوق المشرف"

ناصر الجابري (أبوظبي)

أكد محمد مجرن المرر، رئيس جمعية أبوظبي لصيادي الأسماك، أنه سيتم العمل على خطة تطويرية لتفعيل دور سوق الأسماك في «المشرف مول» بأبوظبي خلال العام الجاري، بهدف استقطاب الزبائن وجذب التجار لتقديم خيارات متنوعة تسهم في دعم قطاع الثروة السمكية والصيادين في الإمارة.

وأوضح المرر أن المرحلة المقبلة من عمل الجمعية، ستشهد مزيداً من العمل على إطلاق المبادرات التطويرية في سوق المشرف، حيث يتم التشاور حالياً وبحث المقترحات مع عدد من الجهات المعنية والنظر في إمكانية تطبيقها خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة بوجود العوامل التي من شأنها إعادة السوق إلى واجهة الخيارات لدى المتسوقين، مشيراً إلى أن السوق واجه خلال الفترة الماضية عدداً من التحديات التسويقية بالمقارنة مع التكاليف، وهو ما أدى إلى اتخاذ عدد من الخطوات بهدف تخفيض الخسائر خلال العام الماضي ودراسة عوامل انخفاض عدد الزبائن مقارنة بالحركة الشرائية المرتفعة في سوق ميناء زايد، حيث يتم تفضيل سوق الميناء برغم وجود مقومات النجاح اللازمة ووجود الدعم المستمر لاستقطاب المواطنين.

ولفت إلى أن تفعيل السوق سيؤدي إلى دعم الصياد المواطن، حيث تتواصل مبادرة الأماكن المجانية للصيادين المواطنين لبيع أسماكهم في «المشرف مول» والتي تم إطلاقها خلال العام الماضي، بهدف استقطاب المواطنين نحو المهنة ودعمهم بالإمكانيات اللازمة الهادفة إلى تحقيقهم أكبر العوائد الربحية، من خلال دراسة وتلمس احتياجاتهم والعمل على توفيرها وتنفيذها، حيث يمثل الصياد المواطن عنصراً رئيسياً في مستهدفات الجمعية بالتعاون مع مختلف الجهات التي تعمل على تمكينه نحو الحصول على تطلعاته واحتياجاته. وبين أن للجمعية دوراً محورياً في تقديم الإسهامات لتطوير أسواق الأسماك، خاصة أنها تعد وجهة ومقصداً دائماً للزبائن من مختلف الجنسيات ووجهة مهمة ينبغي الاهتمام بها عبر استقبال ملاحظات العاملين في المهنة والعمل على تنفيذها وفقاً لمراحل عمل محددة، بهدف الارتقاء بالخدمات التي تتواكب مع رؤية إمارة أبوظبي وما وصلت إليه من منجزات متلاحقة في مختلف المجالات، وهو ما يحفزنا لتبادل الخبرات مع الآخرين وتبادل الشراكات مع المهتمين بأعمال التطوير في الأسواق.