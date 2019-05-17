مجلس "راشد بن حميد" يناقش دور الأسرة والحفاظ على العادات

عجمان ( الاتحاد) ناقش مجلس «راشد بن حميد» الرمضاني أمس الأول دور الأسرة في الحفاظ على العادات ومواكبة التطورات، وذلك بحضور شيوخ وعدد من كبار المسؤولين في إمارة عجمان.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان خلال الأمسية أهمية إرساء الآباء والأمهات للمثل الصالح للأسرة أمام أبنائهم عبر تكريس صورة مثالية للعائلة تدفع أبناءها إلى الرغبة في الزواج، وتأسيس أسر تحافظ على هويتنا الإماراتية، وتشكل استمراراً لتراثنا الحضاري والإنساني، وإرث زايد الخير الذي أعلى شأن العادات الطيبة والتقاليد الحسنة. ‎

ودعا الشيخ راشد النعيمي إلى تيسير أمور الزواج وتخفيف أعبائه المادية، وضرب أمثلة لمواطنين تجاوزوا المظاهر الاجتماعية المكلفة لصالح سعادة أبنائهم، ‎وشدد على الأعباء التي يتحملها البلد نتيجة ممارسات اجتماعية لم توجد سابقاً في مجتمعنا الإماراتي، داعياً إلى تغليب التكاتف وخدمة مصلحة البلد المتمثلة في تحقيق سعادة اللبنة الأساسية لمجتمعنا والمحافظة على قيمه، معتبراً أن الأمان والاستقرار، ودعم الحكومة الرشيدة يحتم على الجميع واجب البذل والعطاء لما فيه مصلحة الدولة والمجتمع. ‎وتحدث الدكتور عبد العزيز محمد الحمادي في محاضرة خلال المجلس عن مفهوم «الأسرة القيادية» وعرض مقومات نجاحها الذي يتطلب منها القدرة على التأثير في المحيط ومواكبة المتغيرات الحديثة مع المحافظة على الضوابط والأصول والثوابت.

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