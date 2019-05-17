السجن لسارقي 5.9 مليون درهم من "بنك محلي"

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أدانت محكمة نقض أبوظبي متهمين مع آخرين مجهولين استولوا وبغير حق بواسطة إحدى وسائل تقنية المعلومات على مبالغ مالية تقدر بنحو 5 ملايين و955 ألف درهم، والمملوكة للمجني عليه «بنك محلي» بطريقة احتيالية، حيث قاموا باستخدام شفرات وكودات إلكترونية حصل عليها المتهم الأول من جهة عمله سابقاً، مما مكنهم من برمجة أجهزة «التاجر الإلكتروني» والقيام بعمليات وهمية تمثلت في رد مبالغ الشراء من العملاء المتعاملين مع الحالات التي تستخدم تلك الأجهزة وتمكنوا من خصم المبلغ من حساب البنك المجني عليه وتحويلها لحساب بنكي بإحدى الدول الآسيوية والاستيلاء على قيمتها.

وكشفت تفاصيل القضية عن أن المتهم الأول، بحكم مهنته السابقة في البنك المجني عليه كان مستودعاً لسر شفرات وكودات خاصة بأجهزة «التاجر الإلكتروني» فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً واستعمله لمنفعته ومنفعة باقي المتهمين دون إذن صاحب الشأن بإفشائها أو استعمالها، بالإضافة إلى أن المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع، بصفتهم أجانب بقوا في البلاد بصورة غير مشروعة، حيث لم يقوموا بتجديد إقامتهم أو مغادرة البلاد ودفع الغرامة المستحقة عليهم.

وبيّنت الأوراق كيفية استيلاء المتهم الأول وآخرين مجهولين لأنفسهم وبغير حق بواسطة إحدى وسائل تقنية المعلومات على 5 ملايين و955 ألف درهم والمملوكة للمجني عليه البنك؛ وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، وكشفت واقعة الجريمة، عن أن المتهمين جميعهم قاموا بتشكيل عصابة لسرقة أموال البنوك داخل الدولة بتوزيع الأدوار فيما بينهم حيث قام المتهم الخامس والمتهم السابع بتعريف المتهم الثالث على المتهم الأول، الذي يعمل في أحد البنوك وهو ابن عم المتهم السابع الذي علمهم كيفية استخدام أجهزة التاجر الإلكتروني وسحب البطاقات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلي وتحويل مبالغ الى خارج الدولة.

وأصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية حكماً حضورياً بمعاقبة المتهمين بالحبس ثلاث سنوات والغرامة 500 ألف درهم والإبعاد لكل واحد منهم وبمصادرة المضبوطات المستخدمة في الجريمة وإلزامهم بالرسوم الجزائية، ولم يرتض المتهمون بالحكم الابتدائي وطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف التي قضت برفضها وتأييد الحكم المستأنف وألزمتهم الرسوم، ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليهم، فطعنوا فيه بطريق النقض، لتصدر المحكمة، حكماً برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر بحقهم.