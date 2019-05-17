"الوطني للتأهيل": حملات توعية بأضرار التدخين

أبوظبي (الاتحاد)

قدم المركز الوطني للتأهيل وبالشراكة مع مدارس الإمارات الوطنية حملة توعوية حول أضرار التدخين والمدواخ لطلاب وطالبات الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر بهدف زيادة الوعي لديهم ولحثهم على نهج السلوك الصحي في حياتهم اليومية بالإضافة إلى إطار عام لتعزيز المهارات الشخصية في رفض كل ما يسيء لصحتهم البدنية والعقلية. وصرح الدكتور علي المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والبحوث بالمركز بأن إطلاق المركز لحملات التوعية يأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة الهادفة لخدمة مجتمعنا وأبنائنا، مضيفاً بأنه وفي إطار الخطة الاستراتيجية للمركز الوطني للتأهيل والتي ترمي إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول مخاطر المواد المخدرة والتدخين، وضمن اتفاقية التعاون بين المركز ومدارس الإمارات الوطنية، تم تنظيم حملة توعوية لطلبة المرحلة العليا في هذه المدارس بأبوظبي والعين، استمرت لمدة 4 أيام، وشارك بها أكثر من 250 طالباً وطالبة، حيث تم خلالها تسليط الضوء على تعريف مرض الإدمان مع التركيز على مادة النيكوتين كونها إحدى أقوى المواد المسببة للإدمان، والتي تعد من أهم مكونات السجائر. كما تم التطرق إلى انتشار عادة المدواخ بين الطلبة وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حوله والأضرار التي قد يسببها تدخينه. كما تم خلال الحملة شرح الأخطار التي قد تسببها السجائر الإلكترونية، والتي بدأت في الانتشار مؤخراً والتي لا تقل ضرراً عن السجائر العادية. تأتي هذه الحملة ضمن التعاون المستمر بين المركز الوطني للتأهيل ومدارس الإمارات الوطنية في مجال وقاية الطلبة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتنمية بعض المهارات الحياتية التي تساعدهم في تبنى أنماط حياتية سليمة وبعيدة عن المخاطر.