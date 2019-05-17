أبوظبي (الاتحاد) أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس الأول قراراً بالإغلاق الإداري بحق المطبخ الرئيسي لفندق راديسون بلو الذي يحمل الرخصة التجارية رقم CN – 2243586بشارع الكورنيش، نظراً لمخالفة المنشأة للقانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه. وأوضح المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن تقرير الإدارة المعنية في الهيئة أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة لحصول المنشأة على عدد من المخالفات التي أثرت على الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة مما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وأكد القاسمي أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، وإزالتها لأسباب المخالفات، مؤكداً أن قرار الإغلاق الإداري سبقه قيام مفتشي الهيئة بتوجيه بعض الإنذارات والمخالفات، أدت إلى إصدار قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة تمثلت في عدم استيفائه لشروط الصحة والسلامة العامة، بعدم اتباع أسلوب التخزين السليم للمواد والمنتجات الغذائية، عدم صيانة البنية التحتية في مكان تحضير الغذاء، عدم توفر البطاقة الغذائية على الحلويات، وعدم استكمال تدريب متداولي الغذاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مطبخ رئيسي في فندق بأبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.