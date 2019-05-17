الشارقة للخدمات الإنسانية تصدر تقرير "الاستدامة 2018"

الشارقة (وام) أصدرت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تقرير الاستدامة السنوي لعام 2018 وفقاً لمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة GRI - G4.

وسلط تقرير الاستدامة السنوي - الذي جاء تحت شعار «التمكين لمستقبل آمن ومستدام» - الضوء على جهود المدينة وإنجازاتها في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة والالتزام بمبادئ المسؤولية المجتمعية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكدت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أن المدينة منذ بدأت مسيرتها عام 1979 للحد من أسباب الإعاقة بالتدخل المبكر والتوعية المجتمعية وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة، وهي تطبق أفضل الممارسات والسبل التي من شأنها تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعليم والتأهيل والتوظيف ليكونوا مشاركين ومستقلين في مجتمعاتهم.

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