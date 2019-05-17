إنارة موفرة للطاقة على الطرق الخارجية في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة بقطاع البنية التحتية وأصول البلدية أعمال استبدال الإنارة التقليدية أسفل الجسور في الطرق الخارجية على طريق العين E22 وطريق سويحان E20 ضمن حدود مدينة أبوظبي بإنارة موفرة للطاقة من نوع LED.

وبينت البلدية أن تكلفة المشروع بلغت 300 ألف درهم، وتم استبدال الإنارة في الطريقين لما تقوم به وحدات الـLED بشكل فاعل بتحسين الإنارة أسفل الجسور بالإضافة إلى تخفيض استهلاك الطاقة وتقليل تكاليف الصيانة السنوية وذلك تطبيقاً للخطة الاستراتيجية للاستدامة في مدينة أبوظبي.

وتهدف استراتيجية الإنارة إلى تخفيض مستويات شدة الإنارة وتخفيض الكلفة الناتجة عن استهلاك الطاقة وإنتاجها لما له من أثر كبير في التقليل من الانبعاثات الغازية الناجمة عن الاستهلاك غير المجدي للطاقة، وترشيد الإنفاق على أعمال صيانة منظومات الإنارة على اختلاف أنواعها. بالإضافة إلى تحسين نوعية الإنارة، وإدخال مفاهيم الإنارة الذكية في المشاريع، وتطوير آليات الاستفادة القصوى من الإنارة الطبيعية وتمازجها مع الإنارة الصناعية، وتطوير طرق التحكم بها.

وأكدت البلدية أن تطبيق استراتيجية الإنارة في إمارة أبوظبي يشكل أولوية قصوى كونها تنطوي على معايير الاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة والهادفة إلى اتباع السياسات والإجراءات والمشاريع القائمة على مبادئ الاستدامة، لهذا تحرص البلدية على تطبيق هذه الرؤية في جميع مشاريع البنية التحتية التي تنفذها بالتعاون مع شركائها.

وأكدت البلدية أن تنفيذ استراتيجية الإنارة، يسهم في تحقيق العديد من الفوائد، وفي مقدمتها تخفيض‏ فاتورة التكلفة الإجمالية لاستهلاك الطاقة بما لا يقل عن 70%، مقارنة بالمعايير السابقة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2 بحوالي 75%.

وأعلنت بلدية مدينة أوظبي أنها أنجزت من خلال بلدية مركز المدينة تركيب ونشر 84 لوحة إرشادية في كل من شواطئ: البطين، والكورنيش، والحديريات، حيث تم تصميم وتركيب 20 لوحة إرشادية وتعريفية في شاطئ الحديريات، أما شاطئ الكورنيش والبطين فقد تم استبدال كامل اللوحات الإرشادية والتعريفية في كلا الشاطئين وإضافة لوحات جديدة، واستبدال وإضافة 48 لوحة في شاطئ الكورنيش، وفي شاطئ البطين فقد تم استبدال وإضافة 16 لوحة إرشادية.

وشملت اللوحات الإرشادية والتعريفية لوحات للتعريف عن العلم الأزرق والأخضر اللذين يمثلان التزام بلدية مدينة أبوظبي بتطبيق أعلى معايير الجودة في الشواطئ والحدائق.

وأشارت بلدية مركز المدينة أنها قامت بدراسة توزيع اللوحات بحيث يراها الزائر ويقرأها مباشرة بعد دخوله الشاطئ كبوابات الدخول للشواطئ المدفوعة، والساحات، وبين ممرات الحدائق. وضمن هذا الإطار تؤكد بلدية مدينة أبوظبي أن الهدف الرئيسي من اللوحات الإرشادية والتعريفية هي تعريف زوار الشاطئ بالمرافق والخدمات المقدمة، كما تسعى بلدية مدينة أبوظبي لتقديم أعلى مستويات الرفاهية لجميع الأفراد ضمن إطار رؤيتها الهادفة لتطوير منظومة البنى التحتية في أبوظبي بمواصفات ومعايير عالمية تحقق متطلبات الاستدامة.