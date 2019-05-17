إفطار للجالية الهندية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) شاركت شرطة أبوظبي في حفل الإفطار الذي أقامه المركز الثقافي الهندي الإسلامي في أبوظبي.

وأكد العقيد سعيد حمد صالح الكعبي مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بالإنابة بقطاع أمن المجتمع اهتمام شرطة أبوظبي بنشر ثقافة التسامح بين مختلف الجنسيات التي تعيش في الدولة لضمان الأمن والأمان والتوافق، وتعزيز ثقافة التسامح لإيجاد وعي مجتمعي، وترسيخ نشر ثقافة التسامح عبر المحاضرات والمبادرات.

وأوضح أن مجتمع الإمارات يحافظ على قيم المحبة والتعاون والتكافل وإزالة الأحقاد والكراهية وتنمية روح المواطنة بين الأفراد ويسهم في إيجاد وعي اجتماعي يضمن العيش بسلام مع الآخرين، ما يسهم في ترسيخ القيم السمحة التي تكفل التوازن النفسي للأفراد وتجعلهم نافعين لأنفسهم، مشيراً إلى أن التسامح من القيم الفاضلة الأصيلة في الإمارات.

وكانت إدارة مراكز الدعم الاجتماعي قد نظمت محاضرة توعوية بعنوان «التسامح أسلوب حياة» ألقاها الملازم أول خالد الحمادي على الجالية الهندية، تناول فيها مسيرة إنجازات الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في جعل دولة الإمارات رمزاً للتسامح والتعايش السلمي وارتباطه الوثيق بالأمان المجتمعي.

ووزع موظفو الإدارة كتيبات تعريفية حول أهداف وخدمات الإدارة وسط إقبال كبير من الجمهور.

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