مؤسسة إماراتية جديدة لدعم المواهب

تحرير الأمير (دبي)

أعلن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، عن إطلاق مؤسسة عمر بن حيدر لدعم المواهب والبحث العلمي بدبي التي تعنى بالطلبة الموهوبين والمتميزين بحثياً.

كما أعلن عن توجه لربط مرحلة التعليم الثانوية بنظام تعليم جامعي متميز بتخصصات فريدة ونادرة تسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2071 لصالح طلبة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين.

جاء ذلك خلال المجلس الرمضاني بمجلس معاليه، لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين بعنوان «مستقبل الموهوب» التي ناقشت أوضاع الموهوبين في الدولة وسبل رعايتهم.

من ناحيته أكد ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وعضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، ضرورة استحداث قوائم دقيقة للموهوبين، ووضعهم في مراكز متخصصة للمبدعين، وتوظيف مهاراتهم وفق استراتيجيات ورؤى الدولة، كل بحسب تخصصه، مشدداً على أهمية إيجاد تشريعات تعنى بالمواهب والمبدعين في الدولة، لتمكينهم والمحافظة على حقوقهم، من حيث الرعاية الأكاديمية وفرص العمل المستقبلية، فضلاً عن إيجاد صيغة واضحة للتنسيق بين الجهات المعنية بالموهوبين، للوصول إلى استراتيجية موحدة على مستوى الدولة.

من جانبه، قال محمد عمر بن حيدر، مؤسس مجموعة بن حيدر القابضة، إن مؤسسة دعم المواهب والبحث العلمي الجديدة، تركز على الوصول لقمة الهرم التعليمي عالمياً، والمساعدة في التحول التدريجي للاقتصاد المعرفي والرقمي، وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضمن عملية تبادل الأدوار، وتوفير فرص عادلة ومتكافئة للطلبة من أصحاب المواهب والأشخاص المتميزين في البحث العلمي. وبدورها أشارت الدكتورة مناهل ثابت عضو جمعية الإمارات للموهوبين إلى أن الجمعية بالتعاون مع الجمعية البريطانية للموهوبين، طبقت اختبارات ذكاء عالمية على 300 طالب وطالبة داخل الدولة، ونتج عن ذلك 30 طالباً منهم يتمتعون بنسبة ذكاء عالية تتساوى في مضمونها المعدلات العالمية.