الامارات | «صحة أبوظبي» توفر تطعيمات مجانية للعمرة في 36 منشأة

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أبوظبي» توفر تطعيمات مجانية للعمرة في 36 منشأة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الصحة في إمارة أبوظبي، عن توافر التطعيمات المجانية للعمرة في 36 منشأة طبية، منها 30 مركزاً صحياً تابعاً للخدمات العلاجية الخارجية «صحة» في مدينة أبوظبي والعين، وستة مستشفيات في منطقة الظفرة.

ودعت الدائرة جميع الراغبين في السفر لأداء مناسك العمرة إلى أخذ تطعيمات العمرة، لدورها في الحفاظ على سلامتهم، وضمان وقايتهم من الإصابة بالأمراض المعدية، مشيرة إلى أن إمارة أبوظبي تحرص على توفير التطعيمات المجانية للجمهور، انطلاقاً من إيمانها بأن «الوقاية خير من قنطار علاج».

وأشارت الدائرة في ردّها على «الإمارات اليوم»، إلى أن تطعيمات العمرة تتضمن لقاح المكورات السحائية للوقاية من التهاب السحايا، ولقاح الإنفلونزا الموسمية، إضافة إلى لقاح المكورات الرئوية «النيوموكوكال» للوقاية من أمراض الالتهاب الرئوي للأفراد (65 عاماً فما فوق)، الذين يعانون الأمراض المزمنة مثل السكري أو نقص المناعة وأمراض القلب وأمراض الرئة مثل الربو، وأمراض الكبد، والكلى، لافتة إلى أن كبار السن ممن يبلغون 65 عاماً، والذين يعانون أمراضاً مزمنة أو ضعف المناعة، والنساء الحوامل والأطفال دون 12 عاماً يجب عليهم مراجعة الطبيب المعالج واستشارته للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأكدت الدائرة أهمية النظافة العامة في الحفاظ على سلامة المعتمرين وحمايتهم من الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي.وأكدت على جميع المعتمرين بضرورة زيارة أقرب مركز صحي في حال ظهور أية أعراض حمى وسعال شديد خلال أسبوعين من العودة.