الامارات | محاكمة 3 آسيويين بتهمة قتل شخص ودفن جثته لإخفاء الجريمة

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة 3 آسيويين بتهمة قتل شخص ودفن جثته لإخفاء الجريمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في الشارقة محاكمة ثلاثة آسيويين متهمين بقتل آخر ودفن جثته في إحدى المناطق بالشارقة، ولم يتم العثور على الجثة، لعدم الاستدلال على مكانها من قبل المتهمين، وبحثت الشرطة عن مكان الجثة مرات عدة دون جدوى.

وأفادت لائحة اتهام النيابة العامة، بأن المتهمين الأول والثاني والثالث اشتركوا مع المتهمين الرابع والخامس اللذين لم يتم ضبطهما إلى الآن، بارتكابهم جريمة قتل عمداً، عبر الاعتداء على سلامة جسد المجني عليه، وضربه بقطعة حديدية وخشبية على رأسه، قاصدين قتله، إثر خلافات على حيازة وبيع المشروبات الكحولية، ثم نقلوا جثة المجني عليه ودفنوها لإخفاء معالم الجريمة.

واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال شاهد يعمل في التحريات، حيث قال إنه بناء على بلاغ من شرطة دبي بالقبض على ثلاث متهمين قاموا بقتل آخر ودفنه في منطقة الصجعة بالشارقة، تمت إحالة ملف القضية إلى النيابة، وانتقل مع الفرق المختصة إلى مركز شرطة الصجعة، وتم سؤال المتهمين عن مكان دفن الجثة، فأخبروهم عن أماكن عدة، وبالبحث لم يتم العثور على الجثة.

Advertisements

وتابع أن الشرطة والتحريات والنيابة قامت بالتحدث مع المتهمين بلغتهم نفسها، مشيراً إلى أن الفرق الأمنية اصطحبت المتهمين مرات عدة إلى منطقة الصجعة لإرشادهم إلى مكان دفن الجثة دون جدوى، ولم يتم العثور عليها، لافتاً إلى أن المتهمين يتاجرون في المشروبات الكحولية.

وأكد مترجم النيابة العامة في منطقة الحمرية أن المتهمين اعترفوا أمامه بارتكابهم جريمة القتل.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهمة المنسوبة إليهم، فأنكروها، وقرروا أنهم اعترفوا بالقتل نتيجة الخوف.

وأجّلت المحكمة القضية إلى جلسة 27 مايو المقبل لسماع أقوال الشهود.