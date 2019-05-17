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الامارات | مجلس شرطة أبوظبي النسائي يناقش النموذج الإماراتي في التسامح

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أبوظبي ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرضت مشاركات في مجلس «المرأة والتسامح»، الذي نظمه مكتب شؤون الشرطة النسائية بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي وإدارة الشرطة المجتمعية، النموذج الإماراتي في ترسيخ التسامح.

واستضاف المجلس، حمدة راشد المزروعي، في منطقة المرفأ بإمارة أبوظبي، التي نوهت بجهود القيادة في توفير الأمن والاستقرار للمواطنين، مثمنة دور شرطة أبوظبي في نشر الوعي الاجتماعي والأمني عبر المجالس الرمضانية.

وأدارت الجلسة الملازم عواطف البلوشي، من شرطة أبوظبي، وأكدت اهتمام القيادة الشرطية بعقد المجالس الرمضانية الهادفة لإبراز القضايا التي تهم المجتمع، لافتة إلى دورها في نشر قيم التسامح في المجتمع، من خلال تبني شعار «سلام.. تسامح.. إيجابية».

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وأكدت مدير إدارة البحوث والدراسات في الاتحاد النسائي العام، أحلام اللمكي، أهمية تعزيز دور المرأة في نشر التسامح، وبيان دور الأسرة في تطبيق قيمه.

وتوصلت المشاركات في المجلس إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها: نشر قيم ومبادئ التسامح على أجيال المستقبل، وإبراز النماذج المتميزة في مجال التسامح كقدوة لأجيال المستقبل.

 

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