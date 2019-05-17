الامارات | طالبات ينشرن التسامح بـ «كسر النمطية»

شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات ينشرن التسامح بـ «كسر النمطية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت طالبات قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات حملات إعلامية تحث على إشاعة التسامح والسلام في المجتمع.

وأكدت الجامعة في بيان أصدرته أخيراً أن بعض الطالبات أطلقن حملة إعلامية بعنوان «كسر النمطية»، بهدف زيادة الوعي في المجتمع، وتمييز السلوكيات الصحيحة من الخاطئة، بما يضمن مزيداً من مشاركة الشباب في صنع القرار وتحمل المسؤولية، بعيداً عن الانخراط في ثقافة التحيز والتعميم السلبي، ونظمن فعالية بعنوان «أنا أكثر مما ترون، عرقي هو الإنسانية»، هدفت إلى تعزيز مفاهيم التسامح لدى الطلبة، والتركيز على أهمية التسامح والمساواة في المجتمع لتحقيق السلام في العالم، ونبذ التطرف والكراهية والتمييز العنصري، وترسيخ ثقافة المحبة.

وقالت فاطمة الشامسي، التي كانت ضمن سبع طالبات في الجامعة أطلقن حملة بعنوان «بهجة التسامح»، إننا «اخترنا هذا الموضوع وانتقيناه بعناية، رغبة في نشر وترسيخ ما أراده والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتصبح كلمة التسامح صفة مشتركة بين أبناء الوطن، ومن يعيش على هذه الأرض الطيبة».